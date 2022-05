Lecce, 16 mag. - (Adnkronos) - Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2025. Lo ha annunciato la società salentina. in una nota ufficiale. "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il contratto con il resp. dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, in scadenza il 30/06/2023, per ulteriori due stagioni sportive e quindi fino al 30/06/2025. Tale prolungamento darà continuità allo straordinario lavoro iniziato due anni fa".