Lipsia, 7 set. - (Adnkronos) - La netta sconfitta per 4-1 in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donestsk costa caro a Domenico Tedesco. Il Lipsia ha infatti annunciato su Twitter di aver esonerato l'allenatore italo-tedesco dopo il ko all'esordio stagionale in Champions League. Insieme a lui lasceranno il club anche i collaboratori Andreas Hinkel e Max Urwantschky.