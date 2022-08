Roma, 27 ago. - (Adnkronos) - Mady Camara è sempre più vicino alla Roma. Sono arrivati segnali d'apertura da parte dell'Olympiacos per la cessione del centrocampista guineano con la formula del prestito, secondo quanto riporta Sky Sport. Le parti stanno imbastendo l'operazione sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni. Queste sono legate al numero di presenze stagionali (70%) e alla qualificazione in Champions League della Roma. Adesso la palla passa alla Roma che nelle prossime ore formulerà l'offerta che dovrebbe essere accettata dall'Olympiacos. Se tutto andrà per il verso giusto, Mady Camara potrebbe arrivare in Italia nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.