Torino, 17 giu. - (Adnkronos) - Non c'è ancora accordo tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alvaro Morata. La situazione che ruota attorno al 29enne attaccante spagnolo è ancora tutta da definire: al momento il giocatore farà ritorno a Madrid e all'Atletico visto che era in prestito con diritto di riscatto alla Juve, che ha provato, senza successo, a trovare l'intesa con i Colchoneros. Non sono però da escludere sviluppi futuri perché il club bianconero vorrebbe riportare Morata a Torino. Intanto la Juventus ha aperto una nuova pista per Angel Di Maria: proposto un contratto per un anno più uno di opzione. Ora l'argentino sta parlando con la famiglia per cercare di convincerla. La trattativa è sempre viva ed entro il fine settimana si aspetta la risposta da parte del giocatore, prima di accelerare su altre piste come Berardi, Kostic e Zaniolo.