Milano, 1 ago. - (Adnkronos) - Acquistato Charles De Ketelaere, il mercato del Milan si è spostato su altri due fronti: il centrocampo e la difesa. In mezzo, scrive Sky Sport, al campo un obiettivo resta Renato Sanches. I rossoneri stanno tenendo vivi i contatti con Jorge Mendes, agente del centrocampista del Lille. Non solo il Milan perché il portoghese è sempre nel mirino del Paris Saint Germain. L'altra pista porta a Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa che ha un contratto in scadenza nel 2023. La valutazione dei 'villans', però, è molto alta.

Per la difesa, invece, l'obiettivo numero uno è diventato Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain. Il senegalese ha superato Tanganga e Reguillon nelle preferenze della dirigenza rossonera perché può fare sia il centrale che, all'occorrenza, il terzino sinistro. Quando arriverà un nuovo difensore, il Milan darà il via libera per il trasferimento di Matteo Gabbia alla Sampdoria con la formula del prestito.