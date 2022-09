Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Arrivano cattive notizie per il Milan da Parigi dove il portiere Mike Maignan si è fermato nell'intervallo della sfida di Nations League dello Stade de France tra i campioni del mondo e l'Austria. Un problema non meglio specificato al polpaccio per l'estremo difensore rossonero costretto a lasciare il posto fra i pali ad Alphonse Areola. Il numero uno del Milan ha lasciato il ritiro della Francia e ora i rossoneri attendono di capire l'entità dell'infortunio.