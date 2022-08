Milano, 2 ago. - (Adnkronos) - Prima completa giornata in rossonero per il trequartista belga, Charles De Ketelaere atterrato ieri sera a Milano. De Ketelaere è arrivato verso le 9.30 alla clinica La Madonnina per le visite mediche che sono ancora in corso, poi si sposterà per ottenere l'idoneità sportiva, mentre nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma del contratto.