Monza, 13 set. - (Adnkronos) - Il Monza esonera Giovanni Stroppa. Il cambio di guida tecnica arriva due giorni dopo il pareggio contro il Lecce, primo punto della formazione brianzola in Serie A, dopo cinque sconfitte consecutive. Si attende a breve il comunicato ufficiale del club di Silvio Berlusconi. In attesa del sostituto di Stroppa la squadra verrà affidata all’allenatore della Primavera Raffaele Palladino, ex attaccante tra le altre di Genoa, Parma e Juventus.