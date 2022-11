Napoli, 3 nov. - (Adnkronos) - Disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, che è stato vittima di un furto d'auto la scorsa notte. I ladri sono penetrati nel suo appartamento di Cuma mentre il giocatore dormiva e si sono impossessati delle chiavi dell'auto, una Mini Countryman, oltre a un orologio e un po' di contanti, allontanandosi poi proprio a bordo della macchina che però è stata ritrovata nel giro di poche ore dalla polizia. Dopo la denuncia del giocatore, infatti, l'auto è stata ritrovata a Trentola Ducenta, nel Casertano, e restituita al legittimo proprietario. Il giocatore del Napoli dormiva al primo piano della casa e si è accorto del furto solo al risveglio, recandosi a sporgere denuncia al Commissariato di Pozzuoli prima di raggiungere Castel Volturno per prendere parte all'allenamento in vista del match di sabato a Bergamo con l'Atalanta.