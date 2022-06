Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - Riparte la Nations League 2022/23 dopo la vittoria della Francia per 2-1 contro la Spagna nell'ultima edizione. Le sfide della prima giornata si giocheranno da oggi 1 giugno a sabato 4 giugno, con il gruppo 1 della Lega B che scenderà in campo l'8 giugno. L'Italia farà il suo esordio sabato contro la Germania nel gruppo 3 della Lega A alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Diverse le sfide da seguire, tra cui quella tra Spagna e Portogallo del gruppo 2 in programma il 2 giugno, ma anche Belgio-Olanda, nel gruppo 4, il giorno successivo. Sono ben 29 i match della nuova edizione della Nations League che Sky trasmetterà tra oggi e domenica 5 giugno, anche grazie a "Diretta Gol". Per questa nuova edizione infatti, Sky trasmetterà le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le partite delle Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023.