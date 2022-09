Budapest, 26 set. - (Adnkronos) - L'Italia batte 2-0 l'Ungheria in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League disputato alla Puskas Arena di Budapest. A decidere la partita i gol di Raspadori al 27' e Dimarco al 52'. Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alla Final Four di Nations League, raggiungendo Olanda e Croazia. Domani Portogallo e Spagna si giocheranno il quarto e ultimo posto.