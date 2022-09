Milano, 14 set. (Adnkronos) - Nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di AC Milan, nel corso dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi a Milano, a seguito dell’acquisizione dell'Associazione Calcio Milan da parte di RedBird, perfezionata lo scorso 31 agosto. Atto formale di un nuovo capitolo per il Club, nel segno della continuità e del costante sviluppo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Gerry Cardinale, Alec Scheiner, Niraj Shah, Isaac Halyard, Gordon Singer, Giorgio Furlani e Stefano Cocirio. Il nuovo Consiglio, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha rinnovato la nomina a Paolo Scaroni come Presidente e a Ivan Gazidis come Amministratore Delegato.