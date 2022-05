Parma, 17 mag. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Beppe Iachini non è più l'allenatore del Parma. Ad annunciarlo il club emiliano con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".