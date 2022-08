Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "Sono contentissimo di chi è arrivato. Se ci sarà possibilità di migliorare la rosa la società non si tirerà indietro". L'allenatore del Milan Stefano Pioli si esprime così sul mercato della società rossonera. "I nuovi acquisti Origi, De Ketelaere e Adli mi stanno dando sensazioni positive, abbiamo potenziato il reparto offensivo non avendo Ibrahimovic -aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinse-. Ho tutti disponibili per domani, tranne Tonali che ha un affaticamento che sta evolvendo in maniera positiva. Origi mi sta facendo vedere le caratteristiche di un centravanti completo: sa dialogare con i compagni, raccordare il gioco, allungare la squadra; è un ragazzo molto intelligente. Dovremo dare ai nuovi acquisti un po' di tempo, ma sono molto contento di quello che stanno facendo vedere".