Londra, 14 ago. - (Adnkronos) - Il Tottenham raggiunge il pareggio in extremis al 96' nel derby londinese contro il Chelsea a Stamford Bridge, valido per la seconda giornata di Premier League. La squadra di casa, dopo esser passata in vantaggio due volte grazie ai gol di Koulibaly e James, si è fatta raggiungere prima da Hojbjerg e successivamente da Kane al sesto minuto di recupero. Scintille tra i due allenatori Antonio Conte e Thomas Tuchel: i due sono quasi arrivati alle mani al termine della partita, con l'arbitro che ha mostrato il cartellino rosso a entrambi.