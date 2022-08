Southampton, 27 ago. -(Adnkronos) - Il Manchester United vince 1-0 in trasferta sul campo del Southampton nell'anticipo della quarta giornata di Premier League. Non c’è ancora Cristiano Ronaldo nell’undici titolare schierato da Ten Hag, panchina anche per il nuovo acquisto Casemiro e per Maguire. Nel Manchester United spazio a Sancho, Bruno Fernandes ed Elanga alle spalle dell’unica punta Rashord; nel Southampton invece il peso dell’attacco è tutto su Adams. I Red Devils si presentano al match dopo la vittoria sul Liverpool, la prima dopo due sconfitte; vittoria anche per il Southampton nel turno precedente contro il Leicester. Al termine del match a sorridere è la squadra di Ten Hag che, seppur soffrendo in alcune circostanze, riesce a centrare il secondo successo consecutivo superando il Southampton per 1-0 grazie alla rete di Bruno Fernandes.

Ritmi abbastanza blandi e poche emozioni almeno fino al 19’ quando lo United ha una clamorosa tripla occasione per passare in vantaggio, ma Bazunu è miracoloso a salvare le tre conclusioni ravvicinate, tutta dall’interno dell’area di rigore, di Elanga, Eriksen e Bruno Fernandes. Al 30’ occasione sprecata dal Southampton con Bella-Kotchap che calcia sopra la traversa da ottima posizione. Nella ripresa ci prova McTominay, ma la conclusione non impensierisce più di tanto il portiere del Southampton; potenziale occasione anche per Elanga, ma Bella-Kotchap è bravissimo a chiudere e farsi perdonare l’errore precedente in zona gol.

Al 54' lo United sblocca il risultato al termine di una bellissima azione: Elanga avanza e serve Sancho che a sua volta gira su Dalot che crossa all’indietro dove Bruno Fernandes dal limite dell’area colpisce al volo battendo Bazunu. Al 65’ grande intervento d’istinto di De Gea, che devia il colpo di testa di Aribo. Al 68’ è il momento di Cristiano Ronaldo: il portoghese, al centro di diverse voci di mercato, entra al posto di Sancho ma non incide. Al minuto 80 esordio con la maglia dei Red Devils per il nuovo acquisto Casemiro. Nel recupero Southampton vicino al gol: ma la rovesciata di Mara (forse fuori dallo specchio della porta, ma comunque invitante per qualche deviazione) viene respinta da Dalot.