Milano, 21 giu. - (Adnkronos) - Il Paris Saint Germaina è pronto all'assalto definitivo per il difensore dell'Inter Milan Skriniar. Nelle prossime ore è previsto un rilancio del club francese, che potrebbe presentare un'offerta ufficiale di circa 60 milioni di euro. Si tratterebbe di una cifra ancora distante dalle richieste iniziali dell'Inter (ottanta milioni per lasciarlo partire), ma è ipotizzabile che le parti possano ulteriormente avvicinarsi. Per i nerazzurri in entrata è sempre viva l'ipotesi di Bremer dal Torino e nella prossima settimana è previsto un incontro con i granata per parlare del futuro del 25enne brasiliano.