Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain ha sospeso l'allenatore della squadra femminile Didier Olle-Nicolle mentre il club indaga sulle accuse di "comportamento e osservazioni inappropriati". Olle-Nicolle ha assunto la guida del Psg alla fine della scorsa stagione dopo il successo del titolo femminile D1. Il Psg è secondo in classifica in questa stagione, avendo bisogno di battere i rivali per il titolo del Lione nella penultima partita di domenica per mantenere vive le scarse speranze di campionato. Ma i preparativi per quella partita sono stati oscurati dalle accuse relative a Olle-Nicolle che, afferma il club, "se confermate, sarebbero incompatibili con i valori sportivi e umani del Paris Saint-Germain".

In una dichiarazione si legge: "Il Paris Saint-Germain è stato informato di comportamenti e osservazioni inappropriati a cui sarebbero stati esposti i membri della sua squadra femminile. Questi fatti e affermazioni, se confermati, sarebbero incompatibili con i valori sportivi e umani del Paris Saint-Germain. Il Psg prende molto sul serio la situazione e intende fare luce sui fatti e sulle osservazioni riportate. In questo contesto e al fine di preservare gli interessi di tutte le parti interessate, l'allenatore della squadra femminile è stato sospeso, di comune accordo con il Paris Saint-Germain. Questo provvedimento ha carattere cautelativo e provvisorio. Non pregiudica in alcun modo gli esiti dell'indagine interna che verrà condotta, né le decisioni che la società potrebbe dover prendere".