Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Puma e AC Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni". Lo scrivono azienda e club in una nota. "La nuova maglia olive-green presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese". La nuova maglia debutterà sabato 27 agosto contro il Bologna a San Siro nella terza giornata della Serie A.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di presentare oggi il nostro Third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner Puma, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo. Attraverso la reinterpretazione in chiave moderna di alcuni dei simboli della città, è stato creato un prodotto unico, che può essere indossato sia in campo che fuori”.

“Milano è una città orgogliosa della sua essenza, ricca di cultura e stile. Volevamo fare qualcosa di molto diverso e unico con la nuova Third Jersey, utilizzando un nuovo colore di tendenza che si abbina alla moda lungimirante di Milano", ha aggiunto Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma. “Un altro aspetto fondamentale del kit è l'integrazione della bandiera di Milano che è stata posizionata al centro della maglia come grafica tonale per onorare la passione e l'orgoglio del popolo milanese”.

"La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni Ultraweave e dalla tecnologia traspirante dryCell, che la rendono la maglia più leggera e confortevole che Puma abbia mai realizzato. La versione Replica è realizzata al 100% con poliestere riciclato ed è dotata della tecnologia traspirante dryCelL per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo.

Sia la maglia Authentic che Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore. Il nuovo Third kit AC Milan è disponibile presso i Puma Store, online al sito Puma.com, in tutti i Rossoneri store, al sito store.acmilan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo".