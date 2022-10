Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - Dopo la grande serata al Galà del Calcio, in cui è stato tra i protagonisti assoluti, se non “il” protagonista (premiato come miglior giocatore della passata stagione), Rafa Leao vede il Milan. Lo farà il papà, in realtà, atteso oggi a Casa Milan, secondo quanto riporta Sky Sport: argomento di discussione, ovviamente, il rinnovo del contratto. Un primo incontro per iniziare un dialogo, che però entra finalmente nel vivo.

Già nel corso della serata del Gran Galà del Calcio, con presenti sia i dirigenti del Milan sia i genitori del giocatore, le parti si sono viste e salutate, ma quella del ds Frederic Massara (che aveva risposto a una domanda sul rinnovo di Leao lasciando intendere che magari avrebbe approfittato della cena per iniziare a parlarne con il padre del ragazzo) è rimasta solo una battuta. Non era l’occasione giusta, non era il contesto adatto.

La giornata giusta è oggi, con il papà di Leao che è atteso nella sede del club rossonero per un primo passaggio e che nei prossimi giorni sarà raggiunto dal nuovo agente del giocatore, un avvocato che ha sostituito Jorge Mendes. Detto che il dialogo entra nel vivo proprio da oggi, finora non si è ancora arrivati a un’intesa, ma il clima è sereno e positivo con la volontà da ambo le parti di trovare l’accordo, sistemando anche alcune situazioni pregresse (come un debito con lo Sporting ancora da pagare). Serviranno ancora degli incontri, insomma, ma c’è voglia di parlarne, e per il Milan è già un buon segnale.