Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - L'infortunio di Georginio Wijnaldum, che si è fratturato la tibia in un allenamento, costringe la Roma a valutare la possibilità di tornare sul mercato per rinforzare un centrocampo rimasto orfano del suo grande acquisto estivo. Per i betting analyst, riporta Agipronews, il nome in pole position è quello di Sasa Lukic, centrocampista del Torino, in quota a 2,50 su Snai, mentre il ritorno dell'ex Leandro Paredes vale 3,50. Tra le opzioni per la mediana giallorossa ci sono anche Davide Frattesi, cresciuto nel settore giovanile e ora in forza al Sassuolo, e Denis Zakaria, che la Juventus potrebbe lasciar andare, entrambi a 4. Sempre dalla squadra bianconera potrebbe arrivare Arthur, con lo sbarco a Roma del brasiliano a quota 5, mentre il grande ritorno di un altro ex come Miralem Pjanic, ormai fuori dal progetto Barcellona, paga 7,50 volte la posta. Quasi impossibile, invece, che possa essere Ngolo Kante (a 25) il prescelto per sostituire l'olandese, che non tornerà in campo con la maglia giallorossa prima del 2023.