Roma, 30 set. - (Adnkronos) - La Roma blinda uno dei suoi giovani più promettenti, Cristian Volpato, che rinnova il contratto valido fino al 30 giugno 2026. "AS Roma - si legge sul sito del club giallorosso - è lieta di annunciare che Cristian Volpato ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.

“Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma", commenta il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto. "Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”.