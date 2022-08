Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Infortunio alla spalla per l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo al 41' del primo tempo del match con la Cremonese. Il numero 22 giallorosso si invola verso la porta e viene fermato regolarmente da un intervento in scivolata di Lochoshvili, che colpisce il pallone. Zaniolo cade male e rimane a terra, richiamando immediatamente lo staff sanitario. L'ex Inter esce accompagnato dalla macchina elettrica dei sanitari tenendosi la spalla. Zaniolo non ce la fa a proseguire e al suo posto entra El Shaarawy.