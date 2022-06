Valladolid, 20 giu. -(Adnkronos) - Dopo la promozione in Liga, il Valladolid del presidente Ronaldo vuole due colpi d'eccellenza sul mercato e sta puntando Dani Alves e Marcelo, in uscita da Barcellona e Real Madrid a scadenza di contratto. Secondo quanto riporta UOL Esporte, la squadra spagnola sarebbe pronta a fare un'offerta per convincere i due campioni brasiliani.