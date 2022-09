Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Daniele Doveri è l'arbitro designato per Fiorentina-Juventus, anticipo della quinta giornata di Serie A, in programma sabato 3 settembre alle ore 15 allo stadio 'Artemio Franchi'. Daniele Chiffi dirigerà invece il derby della Madonnina tra Milan e Inter in programma, sempre sabato 3, alle ore 18 allo stadio 'Meazza'. Lo stesso giorno Simone Sozza arbitrerà Lazio-Napoli alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.