Lecce, 11 set. (Adnkronos) - Non vanno oltre l'1-1 al Via del Mare il Lecce e il Monza. I salentini si portano con questo apri a 3 punti mentre la squadra di Stroppa conquista il primo punto in campionato. La rete di Sensi su punizione al 35' illude il Monza ma ad inizio ripresa arriva il pari del Lecce con Gonzalez. L'azione parte da un'iniziativa di Banda, cross di Ceesay respinto in tuffo da Di Gregorio, con Gonzalez che in area insacca di destro il pallone dell'1-1 al 48'.Poi al 72' il Lecce protesta per un presunto tocco di braccio in area di Molina, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. E in pieno recupero arrivano altre due occasioni limpide per i padroni di casa, ma Di Gregorio si oppone con efficacia a Gonzalez e Colombo chiudendo la sfida in parità.