Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Livio Marinelli è l'arbitro designato per Milan-Udinese, gara d'apertura del campionato di Serie A 2022-2023, in programma sabato 13 agosto alle ore 18.30 allo stadio 'Meazza' di Milano. Alessandro Prontera dirigerà invece Lecce-Inter, in programma sempre sabato 13 agosto ma alle 20.45 allo stadio di Via del Mare della città salentina.