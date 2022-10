Monza, 9 ott. (Adnkronos) - Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in classifica, superando lo Spezia che resta fermo a 8. Ai brianzoli basta una rete per tempo: al 32' ci pensa Carlos Augusto che entra in area e di sinistro trafigge Dragowski. Il raddoppio arriva al 63' con Pablo Marí che su corner di Barberis, devia di sinistro in rete.