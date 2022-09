Milano, 3 set. - (Adnkronos) - Il premio di 'Coach Of The Month' di agosto è stato assegnato all’allenatore della Roma José Mourinho. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Atalanta, in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalisti-che sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla prima alla quarta della Serie A 2022/2023.

“José Mourinho si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato - ha detto l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il tecnico portoghese ha saputo convogliare le grandi ambizioni dell’ambiente giallo-rosso trasformandole in risultati sul campo. Le straordinarie doti motivazionali, le sue conoscenze tattiche e la capacità di elevare le prestazioni dei suoi giocatori hanno permesso alla Roma di iniziare al meglio questa stagione e conquistare la vetta della classifica, con tre successi in quattro partite e un solo gol subito”