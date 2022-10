Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A, in programma sabato 8 ottobre alle ore 18 allo stadio 'Meazza'. Daniele Doveri dirigerà invece il match tra le due sorprese dal campionato Udinese-Atalanta, in programma domenica 9 ottobre alle ore 15 alla Dacia Arena.