Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - La Roma batte 1-0 la Cremonese nel posticipo della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match la rete di Smalling al 20' della ripresa. In classifica i giallorossi restano a punteggio pieno con 6 punti e in vetta alla classifica con Napoli e Inter, mentre i grigiorossi restano fermi a zero.