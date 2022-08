Salerno, 28 ago. - (Adnkronos) - La Salernitana sconfigge 4-0 la Sampdoria in un match valido per la terza giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere la partita le reti di Dia al 7', Bonazzoli al 16', Vilhena al 50' e Botheim al 76'. In classifica i campani salgono a quota 4 punti, mentre i blucerchiati restano a uno.