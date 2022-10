Salerno, 22 ott. (Adnkronos) - La Salernitana, nel giorno dell'addio al calcio tra commozione e lacrime di Franck Ribery, vince la sfida salvezza con lo Spezia per 1-0 grazie al gol di Mazzocchi al 48'-. La formazione di Nicola si porta così a 13 punti mentre lo Spezia di Gotti resta a 9. Gara bloccata nel primo tempo con gli ospiti a comandare nel gioco per gran parte della sfida, ma con poche occasioni da gol, tranne quella al 23' di Agudelo. Nel finale di tempo la Salernitana risponde con Mazzocchi e Candreva senza fortuna. Nella ripresa i padroni di casa guadagna terreno e al primo affondo vanno in rete. Al 48' cross di Candreva, Ampadu prova a scacciare la palla fuori area ma arriva Mazzocchi che con una grande conclusione a giro infila la palla sotto l'incrocio. Lo Spezia risponde al 59' con Nzola che sfiora il pareggio. Al 71' padroni di casa vicini al raddoppio, ma sulla sponda di Piatek, Gyomber dal limite colpisce la traversa. Nel finale di gara pressing dello Spezia ancora vicina al pari con Nzola, ma poi nei 10' di recupero doppio miracolo di Dragowski, prima su Piatek che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare e poco dopo Daniliuc schiaccia di testa ma ancora Dragowski riesce a salvare lo Spezia. In contropiede al 99' ancora Piatek spreca il raddoppio.