Venezia, 22 mag. (Adnkronos) - Il Cagliari non riesce a superare il Venezia al Penzo, finisce solo 0-0 e nonostante la pesante sconfitta della Salernitana 4-0 con l'Udinese, sono i sardi a retrocedere in Serie B. La squadra di Agostini chiude con 30 punti a -1 dalla Salernitana. Il forcing per tutta la gara del Cagliari non ha buttato giù il muro dei veneti che chiudono ultimi a 27 punti.