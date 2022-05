Verona, 8 mag. - (Adnkronos) - Il Milan vince 3-1 sul Verona nel posticipo domenicale della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa al 38' con Faraoni rispondono Tonali con una doppietta al 48' del primo tempo e al 50' e Florenzi all'87'. In classifica i rossoneri restano al comando con 80 punti, 2 in più dell'Inter a due giornate dalla fine, mentre i gialloblù restano fermi a quota 52 in nona posizione.