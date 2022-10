Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della nona giornata, ha inflitto 2000 euro di ammenda e squalificato per 4 giornate il giocatore del Cittadella Simone Branca per "avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra, per avere, inoltre, calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia destra e la mano del medesimo avversario ancora terra, senza conseguenze lesive". Un turno di stop per 6 giocatori: Mattia Bani (Genoa), Pietro Ceccaroni (Venezia), Andrea Danzi (Cittadella), Diomande Gondo (Ascoli), Marius Marin (Pisa), Davide Djily Diaw (Modena).