Cittadella, 15 ott. - (Adnkronos) - Daniele De Rossi inizia con un pari a reti bianche la sua carriera da allenatore. La sua Spal non va oltre allo 0-0 sul campo del Cittadella nonostante i veneti giochino in 10 dal 44' del primo tempo per il doppio giallo rifilato a Danzi. In classifica gli estensi e il Cittadella restano appaiati a 10 punti in dodicesima posizione.