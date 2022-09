Nyon, 1 set. - (Adnkronos) - Le danesi del Køge per la Juventus, le ceche dello Sparta Praga per la Roma. A Nyon, i due club italiani impegnati in UEFA Women's Champions League hanno conosciuto le rispettive avversarie nel turno preliminare decisivo per l'accesso alla fase a gironi. Nel Percorso Campioni, le bianconere di Joe Montemurro - reduci dai successi nel mini-girone di Vinovo contro Racing Union e Kiryat Gat - hanno pescato le campionesse di Danimarca, lo scorso anno presenti nella fase a gironi e inserito in un girone con Arsenal, Barcellona e Hoffenheim.

Nel Percorso Piazzate, invece, la Roma - che a Glasgow ha avuto lo Sparta padrone di casa e, ai rigori, le francesi del Paris - ha trovato lo Sparta Praga in un'urna che comprendeva anche Arsenal, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Sia la Juventus che la Roma giocheranno le gare di ritorno in casa, il 28 o il 29 settembre: quelle di andata, invece, sono in programma il 20 e il 21 dello stesso mese.

Lo scorso anno, soltanto la Juventus riuscì ad accedere alla fase a gironi. In questa stagione, invece, le italiane qualificate al turno preliminare decisivo sono due, ed entrambe ambiscono a un posto tra le prime 16 d'Europa. Alla fase a gironi sono già qualificate Lione, Barcellona, ​​Chelsea e Wolfsburg.