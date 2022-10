Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - Dopo il primo anno della storica partnership tra Dazn, Uefa e YouTube, che ha registrato oltre 64 milioni di view totali a livello globale con tifosi sintonizzati da più di 230 mercati, Dazn, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo a livello globale e host broadcaster, è pronta a trasmettere l’attesissima stagione 2022-23 della Uefa Women’s Champions League (UWCL). Nel quadro dell’accordo pluriennale, anche quest’anno Dazn trasmetterà in diretta tutti i 61 match, dall’inizio della fase a gironi, con calcio di inizio alle 18.45 di domani, fino alla finale di maggio. Tutti i contenuti saranno trasmessi in diretta streaming su Dazn e disponibili gratuitamente in tutto il mondo sul canale YouTube di Dazn dedicato alla UWCL.

“Dopo il record di ascolti registrato lo scorso anno, con la finale che - da sola - ha registrato 4,1 milioni di live view, Dazn ha incrementato ulteriormente la sua leadership come destinazione principale per i tifosi del calcio femminile a livello globale. Siamo pronti a coinvolgere sempre più appassionati contribuendo all’accelerazione della crescita commerciale di questo sport in tutto il mondo”, dichiara Shay Segev, Ceo di Dazn Group. “Per favorire un cambiamento duraturo, è fondamentale accrescere sistematicamente la copertura mediatica globale delle competizioni femminili e delle calciatrici, affinché raggiungano la stessa portata e la stessa importanza riservata alle competizioni e agli atleti della controparte maschile. Continuiamo a perseguire con impegno la nostra missione, portando ai tifosi quella che si preannuncia un’altra sensazionale stagione di UWCL a livello globale, arricchita da un’entusiasmante serie di contenuti dedicati alle principali competizioni femminili di cui siamo orgogliosi di aver recentemente acquistato i diritti in esclusiva in alcuni mercati chiave. Tra queste, la Liga F, la FA Barclays WSL, la Women’s FA Cup e la Frauen-Bundesliga”.