Firenze, 23 set. - (Adnkronos) - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa A, che lunedì 12 e martedì 13 settembre hanno superato a Coverciano gli esami finali del corso. Gli allievi avevano frequentato, tra giugno e luglio, sempre nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale, le 192 ore di programma didattico. Con la qualifica Uefa A i neoallenatori potranno guidare qualsiasi squadra giovanile, comprese quelle partecipanti ai campionati Primavera, tutte le squadre femminili, incluse quelle di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come viceallenatori dai club di Serie A e Serie B maschile.

I migliori del corso sono risultati essere due ex azzurri, ovvero l’ex calciatore della Nazionale maschile, presente sia alla spedizione Mondiale del 2014 che agli Europei del 2016, Marco Parolo, e l’ex giocatrice della Nazionale femminile, con 95 presenze in azzurro, Elisa Camporese. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Renato Baldi – già collaboratore dello staff di Sinisa Mihajlovic al Bologna – e Marco Pompili. Tra gli altri neoallenatori Uefa A abilitati figurano altri ex azzurri come Salvatore Bocchetti e Raffaella Manieri, oltre ad altri nomi noti del calcio italiano e internazionale, come - solo per citarne alcuni in ordine alfabetico - Simone Bentivoglio, Cesare Bovo, Cristiano Del Grosso, Luigi Andrea Della Rocca, Antonio Floro Flores, Alessandro Gazzi, Leandro Greco, Senad Lulic, Simone Padoin, Luca Rigoni, Luca Rossettini, Paolo Sammarco, Guglielmo Stendardo, Christian Terlizzi e Nicola Jane Williams.