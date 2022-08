Venezia, 6 ago. - (Adnkronos) - Tredici tesserati della prima squadra del Venezia sono positivi al Covid. Lo annuncia il club lagunare in una nota sul proprio sito ufficiale. "In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".