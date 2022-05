Venezia, 23 mag. - (Adnkronos) - Mattia Collauto e Paolo Poggi non sono più il direttore sportivo e responsabile area tecnica del Venezia. Lo annuncia la società lagunare. "La Società -si legge nel comunicato- desidera ringraziare Mattia e Paolo per il loro fondamentale apporto alla crescita e allo sviluppo del club, da giocatori e da dirigenti, maturato in anni di proficua collaborazione e culminato nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2020/2021".