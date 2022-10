Verona, 10 ott. - (Adnkronos) - Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma il club scaligero ha deciso di esonerare il 47enne tecnico toscano che paga il negativo avvio di stagione con 5 punti conquistati in nove partite che valgono il 18° posto in classifica.