Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Dopo Fabio Rampelli e Giorgio Mulè per la vicepresidenza della Camera, il centrodestra ha indicato Paolo Trancassini di Fratelli d'Italia e Alessandro Benvenuto della Lega come questori; Riccardo Zucconi e Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Fabrizio Cecchetti della Lega e Annarita Patriarca di Forza Italia come segretari.