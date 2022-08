Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Stop alla riforma del Regolamento della Camera per adeguare le norme alla riduzione del numero dei deputati. La Giunta, riunitasi questa mattina, ha infatti preso atto dell'impossibilità di arrivare prima delle prossime elezioni all'approvazione delle nuove disposizioni. Troppi i nodi ancora da sciogliere (numero minimo per la composizione dei Gruppi, quorum per la presentazione di atti ecc.) e poche le settimane a disposizione, tra l'altro con gli impegni della campagna elettorale, per riuscire ad elaborare un testo condiviso all'unanimità. Se ne riparlerà quindi all'inizio della prossima legislatura.

L'unico punto sul quale si è trovato l'accordo è stata la proroga degli uffici giurisdizionali fino all'elezione dei nuovi, tema che doveva essere inserito in un'apposita norma e che è stato definito con una risoluzione interpretativa della Giunta del Regolamento, dando così il via libera alla richiesta che era stata posta dall'Ufficio di presidenza.