Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Vanno avanti i lavori in commissione Giustizia della Camera sulla cannabis. Sono stati votati quasi tutti gli emendamenti all’art. 3 ( il provvedimento ha un totale di 5 articoli), ne restano all’incirca 40. Respinti diversi emendamenti di Lega e FdI.

Tra gli altri è approvato un emendamento Magi all’articolo 3 riformulato dal relatore Perantoni che differenzia le pene detentive per lo spaccio di lieve entità a seconda della tipologia delle sostanze, introducendo la pena da 2 mesi a 2 anni, quindi riducendola rispetto ai 4 anni attuali. Stasera dopo l’aula riprenderanno le votazioni. La conclusione dell’esame è prevista per martedì prossimo.