Roma, 9 nov.(Adnkronos) - Al secondo calo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si fermano i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riversano gli aumenti degli ultimi giorni: benzina self a 1,71 euro/litro, diesel verso 1,87 euro/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,713 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,713, pompe bianche 1,708), diesel a 1,866 euro/litro (+2, compagnie 1,867, pompe bianche 1,862). Benzina servito a 1,854 euro/litro (+8, compagnie 1,896, pompe bianche 1,771), diesel a 2,005 euro/litro (+2, compagnie 2,047, pompe bianche 1,920). Gpl servito a 0,770 euro/litro (invariato, compagnie 0,777, pompe bianche 0,762), metano servito a 2,213 euro/kg (-10, compagnie 2,256, pompe bianche 2,178), Gnl 2,416 euro/kg (-22, compagnie 2,465 euro/kg, pompe bianche 2,380 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,818 euro/litro (servito 2,077), gasolio self service 1,965 euro/litro (servito 2,219), Gpl 0,856 euro/litro, metano 2,442 euro/kg, Gnl 2,377 euro/kg.