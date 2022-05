Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Prezzi dei carburanti, oggi la benzina torna abbondantemente più cara del gasolio, dopo oltre tre settimane di inversione. La media nazionale dei prezzi della verde in self service sfiora oggi quota 1,87 euro/litro, mentre il diesel è fermo sotto 1,84. Movimenti contrastanti sui listini dei prezzi consigliati, con Eni che interviene con un taglio sul gasolio e gli altri marchi che si muovono al rialzo. Tonfo delle quotazioni internazionali.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP si registra un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina e di un cent/litro sul gasolio. Per Q8 e Tamoil un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina.

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,869 euro/litro (+15 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,854), diesel a 1,836 euro/litro (invariato, compagnie 1,842, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,837 euro/litro (-1, compagnie 0,844, pompe bianche 0,830), metano servito a 1,873 euro/kg (-1, compagnie 1,932, pompe bianche 1,828), Gnl 2,115 euro/kg (+10, compagnie 2,140 euro/kg, pompe bianche 2,095 euro/kg). I prezzi sulle autostrade vedono benzina self service 1,925 euro/litro (servito 2,145), gasolio self service 1,908 euro/litro (servito 2,141), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,264 euro/kg, Gnl 2,072 euro/kg.