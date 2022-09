Roma, 26 set. (Adnkronos) - Arriva l'autunno sui mercati petroliferi con uno scivolone del Brent sotto gli 84 dollari (il livello più basso da inizio gennaio), l' euro sotto 0,98 sul dollaro mentre scendono anche le quotazioni dei prodotti raffinati. E nel nostro paese il prezzo medio della benzina alla pompa è ai minimi da inizio settembre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un ribasso di 4 cent/litro su benzina e gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro sulla benzina.

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,661 euro/litro (-13 millesimi, compagnie 1,663, pompe bianche 1,657), diesel a 1,765 euro/litro (-13, compagnie 1,767, pompe bianche 1,760). Il Gpl servito è a 0,792 euro/litro (-3, compagnie 0,798, pompe bianche 0,786), metano servito a 3,051 euro/kg (invariato, compagnie 3,234, pompe bianche 2,902), Gnl 3,224 euro/kg (-16, compagnie 3,368 euro/kg, pompe bianche 3,116 euro/kg).