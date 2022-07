Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Oggi il vicepresidente CSM Ermini, interrogato come testimone nell’ambito del processo Davigo, conferma per filo e per segno ciò che io ho scritto nel libro 'Il Mostro'. Dunque Ermini che minacciava invano querele (poi non fatte) o non ha letto 'Il Mostro' o non l’ha capito. Ancora poche settimane e il CSM di David Ermini sarà solo un brutto ricordo". Così Matteo Renzi su Fb.